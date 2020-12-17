Москва, , 09:47 — REGNUM Для подавляющего числа жителей России (90%) интернет в первую очередь — это средство коммуникации (новости, общение с друзьями), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Онлайн Максим Додонов © ИА Красная Весна

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Используют сеть для развлечений (кино, книги. игры) 83%, для банковских операций — 80%, доя оплаты счетов — 70%. Получают образование по интернету 65%, государственные услуги — 64% граждан.

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Работают по интернету 51% опрошенных. Покупают товары длительного пользования (бытовую технику, мебель и др.) 42%, товары повседневного спроса (продукты, бытовую химию и т. д.) — 27%.

Опрос по телефону проведен 6 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные преимущества интернет-магазинов — удобство сайта и эстетически привлекательный интерфейс, считают 49% жителей.

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