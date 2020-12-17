Виндхук, , 09:48 — REGNUM Президент Намибии Хаге Гейнгоб сократил максимально допустимое число людей на массовых мероприятиях с 200 до 50 в помещении и до 100 на открытом воздухе, поскольку в стране увеличивается число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Бары и рестораны в стране теперь будут закрываться в 22:00 по местному времени, а владельцев призвали позаботиться о том, чтобы столики находились на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Водителей и пассажиров общественного транспорта обязали надевать маски во время поездок. Новые ограничения вступили в силу со среды, 16 декабря, и будут действовать в течение 14 дней.

В Намибии зарегистрировано 16 913 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 164 случая с летальным исходом.

По мере приближения праздничного сезона некоторые страны Африки ужесточают ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Новые меры по борьбе с коронавирусом ввели в соседней с Намибией ЮАР, а также в ДР Конго.

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