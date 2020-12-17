Москва, , 09:36 — REGNUM Погасить имеющиеся долги жителям России стоит до конца 2020 года. В противном случае гражданам следует подготовиться к тому, что судебные приставы вновь смогут взыскивать с них задолженности. Об этом сообщила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Квитанция на оплату услуг ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Специалист напомнила, что с 1 января 2021 года жителей России ждёт ряд изменений в законодательство и многие послабления, введённые на фоне распространения коронавируса, прекратят своё действие. Так, с нового года перестанет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов за услуги ЖКХ, тогда кредиторы будут вправе предъявить свои требования к заемщику в полном объёме.

Кроме того, по её словам, которые приводит РИА Новости, начиная с января к судебным приставам вернутся полномочия по взысканию долгов. Они смогут удерживать сумму в счёт погашения долга из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%.

«Так что рекомендую уже сейчас задуматься о решении данных проблем, чтобы не наживать новых», — посоветовала Зайцева.

Юрист порекомендовала уже в декабре 2020 года оформить начисления и льготы, переоформить получение социальных выплат, а должникам и заёмщикам подготовиться к нововведениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уже с начала 2021 года гражданам России, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату «коммуналки» за весь 2020 год, несмотря на действующий из-за пандемии мораторий на начисление неустоек, заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что такая вероятность не исключена по причине нечётко сформулированных правил отмены моратория.