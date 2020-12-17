Чита, , 09:34 — REGNUM Оформленные в новогоднем стиле маршрутки с переодетыми в сказочных героев водителями ездят по Чите. Подробности сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Чита. Оформленные в новогоднем стиле маршрутки Пресс-служба правительства Забайкальского края

Водители маршрутных такси №61 в Чите украсили свои транспортные средства новогодними гирляндами, мишурой и игрушками, а также переоделись в костюмы медведей, чтобы дарить горожанам новогоднее настроение. Свой маршрут они называют добрый.

«За рулем» доброй маршрутки, можно сказать, бывают и не только наши водители, но и наши знакомые и друзья. Они хотят тоже участвовать, постоянно предлагают помощь, участвуют в сборах необходимого. Наш коллектив просто помогает по возможности детишкам.

Страницу в Instagram, ведём для того, чтобы показать, как можно помогать, если есть желание, например, как это делаем мы. Мы не фонд, мы простой коллектив, сборов вне маршрута не делаем, но готовы на какие то совместные проекты, если потребуется», — рассказал водитель маршрутного такси Вячеслав.

Новогодняя маршрутка в Чите Пресс-служба правительства Забайкальского края

По его словам, остальные водители начинают украшать свои маршрутки после 25 декабря.