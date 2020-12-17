Калуга, , 09:41 — REGNUM В честь 60-летия со дня полёта первого человека в космос, которое отмечается в 2021 году, на орбиту Земли могут отправить очки-пенсне самого известного калужанина, русского ученого-космиста Константина Эдуардовича Циолковского. Об этом шла речь на встрече в Москве губернатора Калужской области Владислава Шапши с исполнительным директором Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам космонавтом Сергеем Крикалёвым, сообщает 17 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Константин Эдуардович Циолковский

«Ученый сам мечтал побывать в космосе. И благодаря его гениальным трудам Человечество шагнуло в космическое пространство. В следующем году 60-летия со дня полета первого человека в космос. Как благодарность потомков основоположнику космонавтики, есть идея отправить на орбиту одну из его личных вещей», — написал на своей странице в социальной сети губернатор Владислав Шапша.

В рамках встречи руководителя региона с космонавтом Сергеем Крикалёвым также говорили о сотрудничестве Калужской области и Госкорпорации «Роскосмос». В том числе, в связи с предстоящим 650-летием Калуги и открытием второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского. Среди инициатив — проведение образовательных конкурсов для школьников, победители которых будут награждены экскурсионной поездкой в Центр подготовки космонавтов, развитие в регионе малой авиации и проведение областного авиафестиваля.

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