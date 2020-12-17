Маунтин-Вью, США, , 09:30 — REGNUM Компания Google добавила трёхмерную модель Грогу (малыша Йоду) в инструмент дополненной реальности своей поисковой системы. Об этом 17 декабря сообщил портал Engadget.

Увидеть персонажа можно в случае, если ввести в Google на смартфоне поисковые запросы «Грогу» или «малыш Йода». Пользовательям будет предложено рассмотреть детальную анимированную 3D-модель героя сериала «Мандалорец».

Напомним, сейчас потоковый сервис Disney Plus показывает продолжение «Мандалорца». Финальная серия второго сезона шоу будет выложена на сайт онлайн-кинотеатра 18 декабря 2020 года.

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