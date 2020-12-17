Донецк, 17 декабря 2020, 09:26 — REGNUM Автомобили 101-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Донецк и Луганск. Об этом сообщили местные СМИ.
В Будённовском районе Донецка началась разгрузка автомобилей. Шесть грузовиков МЧС РФ разгружаются в Луганске.
Российский гуманитарный конвой привёз в Донбасс медикаменты, изделия медицинского назначения и медаппаратуру.
Напомним, юбилейный сотый гуманитарный конвой посещал Донецк и Луганск в конце ноября 2020 года.
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