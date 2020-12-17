Чита, , 09:21 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу порядка 200 родителей в Чите выбрали для своих детей дистанционный формат обучения. Как пояснили сегодня, 17 декабря, в пресс-службе краевого правительства, штатный режим организации обучения в регионе на сегодняшний день сочетает очную и дистанционную форму в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Дистанционное образование (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял решение, что мы даем право родителям выбирать формат обучения детей. В связи с этим порядка 200 родителей решили, что будут дома вместе с детьми дистанционно заниматься образовательным процессом в целях обеспечения их здоровья и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Мы получили от них соответствующие заявления», — рассказала зампред правительства края Татьяна Цымпилова.

Она отметила, что при этом двойной нагрузки на учителей не будет.

«В рамках программы «Цифровая образовательная среда» многие школы оборудованы системой видеосвязи, компьютерной техникой, которая позволяет учителю вести урок одновременно и на очный, и на дистанционный формат. Так, дети, которые обучаются дома, могут в онлайн-режиме через экран компьютера, условно говоря, «находиться» на уроке», — уточнила Татьяна Цымпилова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 17 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 987 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.

Решение о переходе школьников Забайкалья с дистанционного обучения к очному уже принято. С 10 декабря к очной форме обучения вернулись ученики 1−5-х классов, 14 декабря — вернулись ученики 6−8-х классов школ 16 районов.

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