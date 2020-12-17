Брянск, , 09:24 — REGNUM Стоимость ежемесячного пополнения социальной транспортной карты вырастет в Брянской области с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Количество поездок льготным категориям граждан остается безлимитным.

Изменение цены объяснили индексом инфляции. С 1 января региональная социальная транспортная карта будет стоить 412 рублей вместо 380 рублей. При этом количество поездок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам Брянской области с регулируемым тарифом для льготной категории граждан остается безлимитным.

Постановление об увеличении стоимости ежемесячного пополнения принято правительством Брянской области 14 декабря 2020 года. Стоимость единого социального проездного билета (ныне — транспортной карты) последний раз изменялась в феврале 2019 года.