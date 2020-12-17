Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В селе Мироново (Свердловская область) действительно имеются проблемы с оказанием медицинской помощи. Об этом заявил глава сельского поселения Владимир Серебренников журналистам.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

По словам Серебренникова, стационарный фельдшерско-акушерский пункт в селе исчез после того, как соответствующее помещение, где он размещался, не прошло лицензирование. Кроме того, уволился привязанный к селу медицинский работник. Передвижной ФАП, приезжавший пару раз в неделю, функционировал до декабря 2020 года, после чего автомобиль сломался.

Руководитель уверяет, что обращались с просьбами исправить ситуацию к главному врачу районной больницы, но безуспешно. «Потом подключился наш депутат, но его письма в больницу, в министерство здравоохранения Свердловской области, а потом и губернатору тоже не решили проблему», — цитирует Серебренникова интернет-газета Znak.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители села пожаловались Владимиру Путину на проблемы с медициной.

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