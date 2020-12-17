Москва, , 09:08 — REGNUM Законодательную инициативу, запрещающую треш-стримы в интернете, поддерживает председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM содержание соответствующего поручения, которое спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала комитету по госстроительству при взаимодействии с зарубежными платформами, она пояснила:

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«Однозначно поддерживаю такое предложение. Кроме того, что в таких эфирах открыто пропагандируется насилие и издевательства над людьми, так это ещё происходит и за деньги. А ведь основная аудитория таких стримов — это подростки.

Да, безусловно, это обязанность родителей контролировать то, чем занимаются их дети в свободное время, какой контент просматривают. Но, думаю, что власти должны также принимать дополнительные меры по ограничению информации, которая может принести вред психике подрастающего поколения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблему треш-стримов поднял на заседании член Совфеда Алексей Пушков. По его словам, нужно внести в законодательство такие поправки, которые запретят треш-стримы как таковые.

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил и вовсе ввести в России уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия в сети.

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