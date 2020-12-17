Ханты-Мансийск, , 09:07 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 227 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 17 декабря: Сургут — 31; Нижневартовск — 24; Ханты-Мансийск — 23; Нягань — 19; Нефтеюганск — 16; Сургутский район — 12; Советский район — 11; Когалым — 10.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 17 декабря 38 159 случаев. Излечились 33 959 человек, 486 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 17 декабря составляет 0,99.