Казань, , 09:14 — REGNUM В Татарии подтвердилась еще одна смерть пациента от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 17 декабря погибшими числятся уже 167 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Побороть заболевание не смог 58-летний мужчина. Причина его гибели установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, по данным на 16 декабря, носителями коронавируса числились 11 784 человека, выздоровели за все время наблюдений 10 340 пациентов.

Читайте также: В Татарии за сутки заражение SARS-CoV-2 выявили ещё у 91 человека