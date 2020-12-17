Абакан, , 09:03 — REGNUM Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в республиканском правительстве.

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Умерли 52-летняя и 72-летняя женщины.

За весь период в Хакасии скончались 145 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в Хакасии коронавирус был выявлен у 14 949 человек.

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