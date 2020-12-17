Абакан, 17 декабря 2020, 09:03 — REGNUM Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в республиканском правительстве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»
Умерли 52-летняя и 72-летняя женщины.
За весь период в Хакасии скончались 145 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в Хакасии коронавирус был выявлен у 14 949 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявлен у 1200 детей
Читайте развитие сюжета: В Хакасии выявлено более 15 тысяч носителей коронавируса