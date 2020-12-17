Уфа, , 09:10 — REGNUM Врач-анестезиолог вновь заставил биться остановившееся сердце попавшего в аварию мужчины в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 декабря на автодороге Авдон-Юматово опрокинулся автомобиль. Очевидцы смогли достать из него пострадавшего мужчину. В этот момент на месте аварии случайно оказался врач врач-анестезиолог, работающий в Республиканском клиническом перинатальном центре.

Отмечается, что у пострадавшего к тому моменту уже остановилось сердце, но врач смог его реанимировать.

Сообщается, что пострадавший мужчина через социальную сеть поблагодарил медика, спасшего ему жизнь.

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