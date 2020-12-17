Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Несмотря на пандемию и политические события богатейшие люди мира в 2020 года смогли приумножить своё состояние. Так, по данным американского журнала Forbes, в общей сложности состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $1,9 трлн и достиг, по состоянию на 11 декабря, $11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.

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Больше других в денежном выражении разбогател американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — его состояние выросло на $110 млрд и на сегодня составляет $137 млрд. Маск теперь является третьим богатейшим человеком мира. Издание отмечает, что рост состояния произошёл благодаря росту акций Tesla на 630%.

Лидером рейтинга стал глава Amazon Джефф Безос ($182 млрд). Следом идёт сооснователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в $127,7 млрд .

Издание отмечает, что быстрее других росло совокупное состояние китайских миллиардеров — оно увеличилось за год на 60%, или $750 млрд. При этом состояние 600 американских миллиардеров выросло на $560 млрд и достигло $4 трлн. На третьем месте по приросту капитала в денежном выражении оказались французские миллиардеры: их состояние выросло на $95 млрд (23%) — до $500 млрд.

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А вот бразильским миллиардерам повезло меньше. 50 богатейших людей страны стали в общей сложности беднее на $13 млрд. Сократилось также совокупное состояние 30 миллиардеров Таиланда — на $6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за один день потерял сумму в $16,5 млрд. Из-за этих потерь, которые связаны с резким падением стоимости акций Tesla после непопадания компании в индекс S&P 500, бизнесмен опустился с третьей строчки рейтинга богатейших людей мира на восьмое место.