Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Инцидент с госпитализацией медицинской работницы в штате Аляска в США после вакцинации от коронавирусной инфекции будет тщательно проверен фармацевтической компанией Pfizer, которая является производителем данного препарата. Об этом 17 декабря сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя компании.

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Как отметила представитель, в настоящее время у компании нет подробной информации о произошедшем, однако Pfizer ведет взаимодействие по этому вопросу с властями штата.

«Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — заявила она.

В компании уточнили, что во время проведения клинических испытаний вакцины не было выявлено никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях при использовании данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, аллергическая реакция, которая началась у медработника на Аляске после введения вакцины компании Pfizer от COVID-19, привела госпитализации.