Ташкент, 17 декабря 2020, 08:58 — REGNUM Соглашение о проведении Юношеских Азиатских игр в 2025 году подписали представители Олимпийского совет Азии и Узбекистана, сообщили в пресс-службе узбекистанского олимпийского комитета.
Международные соревнования примет Ташкент. В рамках Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии в Маскате прошли выборы руководящего состава совета. Заместителем президента избран Отабек Умаров.
Напомним, 14 августа Умаров заявил об уходе с руководящих постов в федерации триатлона и ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана.
Он объяснил свое решение тем, что в условиях пандемии эти должности требуют гораздо большего внимания и времени, чем он может обеспечить.
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