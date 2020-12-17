Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM Новогодние ёлки в Улан-Удэ проведут в городских парках с 23 по 25 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, в настоящее время продолжаются работы по созданию ледовых городков и праздничному оформлению.

Так, 23 декабря в парке имени С. Н. Орешкова ёлку для детей проведут герои мультфильма «Мадагаскар». Вечером следующего дня герои известных мультфильмов будут в парках «Кристальный» и имени Д. Ж. Жанаева. 25 декабря эстафету примет парк «Юбилейный», где пройдёт театрализованное представление «Сказка в Новый год».

«В настоящий момент в парке «Юбилейный» готов каток, имеется прокат коньков. В ближайшие дни откроются катки в парках «Орешково» и «Кристальный», — отметили в администрации.

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