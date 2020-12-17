Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Жители села Мироново (Свердловская область) пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие должной медицинской помощи. Видеообращение выложено на YouTube.

Граждане утверждают: в мае 2020 года в селе закрылся постоянно-действующий фельдшерско-акушерский пункт. Теперь к сельчанам приезжает два раза в неделю медик из соседних населённых пунктов с передвижным ФАПом.

«Приходится на улице, на дороге стоять, дожидаясь этой машины, а потом по очереди ходить на прием», — заявляет одна из жительниц.

С декабря 2020 года фельдшер ограничил посещение села до раза в неделю. Вместо ФАПа стал приезжать обычный УАЗ, жалуются жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года пройдёт пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

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