Ташкент, , 08:43 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его заместитель Олег Гриднев получили государственную награда Узбекистана — нагрудный знак «Меҳр-саховат» («Доброта и щедрость»), сообщает агентство «Дунё».

Награду вручил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Российский министр поблагодарил узбекистанскую сторону и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В частности, Мурашко отметил возможность открытия филиалов российских медицинских вузов на территории Узбекистана.

Узбекистанский посол отметил активизацию сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения. В частности, Минздрав России направил в Узбекистан 120 тыс. тестов для выявления коронавируса.

Кроме того, Россия направила в республику 75 специалистов для оказания методической и практической помощи в борьбе с COVID-19.