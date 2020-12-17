Мадрид, , 08:44 — REGNUM Сотрудники национальной испанской полиции задержали 23 человека, подозреваемых в том, что они отмывали деньги «русской мафии». Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба полиции Испании.

Уточняется, что в числе задержанных восемь граждан России, два гражданина Украины, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные — граждане Испании.

Также указывается, что это крупнейшее расследование против мафии Восточной Европы, проведенное в Испании за последние 10 лет, «из-за высокого иерархического уровня задержанных».

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что расследование было начато в 2013 году после того, как национальной полиции стало известно, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в стране, в первую очередь в дискотеки, рестораны и недвижимость на испанском побережье.

При этом добавляется, что лидеры данной группы проводили сомнительные банковские операции, а также занимались ввозом в Испанию наличных, используя подставные компании и подставных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря стало известно, что Китай уничтожил 1198 криминальных синдикатов в сельских районах страны на конец ноября текущего года в рамках трехлетней кампании по борьбе с организованной преступностью.