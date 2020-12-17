Киев, 17 декабря 2020, 08:51 — REGNUM На Украине в учебнике для 10 класса по дисциплине «защита Отечества» современную экипировку украинских силовиков проиллюстрировали фотографией российских военных. Об этом сообщила 16 декабря газета «Сегодня».
Один из авторов учебника признал свою ошибку. Он рассказал, что взял фотографию из интернета, чтобы проиллюстрировать современную военную экипировку, и не обратил внимания на то, что на фотографии изображены российские военные.
После этого случая в Институте модернизации образования было принято решение предоставлять экспертам на проверку цветные версии учебников. Данный учебник изымут, а тираж переиздадут.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории штаба командования сухопутных войск в Киеве установили памятник погибшим боевикам ВСУ. Один из изображённых солдат напоминает президента Украины Владимира Зеленского.
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