Киев, , 08:51 — REGNUM На Украине в учебнике для 10 класса по дисциплине «защита Отечества» современную экипировку украинских силовиков проиллюстрировали фотографией российских военных. Об этом сообщила 16 декабря газета «Сегодня».

"В это трудно поверить, но наши школьники изучают, как выглядит солдат вооружённых сил Украины не на примере наших армейцев, а российских», — сказано в публикации.

Один из авторов учебника признал свою ошибку. Он рассказал, что взял фотографию из интернета, чтобы проиллюстрировать современную военную экипировку, и не обратил внимания на то, что на фотографии изображены российские военные.

«Форма всех армий мира примерно одинакова. Если взять по той фотографии, то там никто не может отличить, это российская или украинский форма. Единственное отличие, по которому можно найти — это оружие, которое они держат в руках… Здесь ошибка, что мы написали ВСУ. Мы её исправим», — заявил заместитель заведующего кафедрой медицины катастроф и военной медицины Тернопольского государственного медицинского университета Игорь Гарасимов.

После этого случая в Институте модернизации образования было принято решение предоставлять экспертам на проверку цветные версии учебников. Данный учебник изымут, а тираж переиздадут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории штаба командования сухопутных войск в Киеве установили памятник погибшим боевикам ВСУ. Один из изображённых солдат напоминает президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Портрет «Зеленского» обнаружили на памятнике погибшим боевикам ВСУ