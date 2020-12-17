Черкесск, , 08:40 — REGNUM Первые «корзины радости» установили в нескольких супермаркетах и гипермаркетах Карачаево-Черкесии в рамках инициативы «Новый год в каждый дом». В рамках акции жители смогут передать детям из нуждающихся семей игрушки и сладости к Новому году, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе главы республики.

«В рамках всероссийской благотворительной акции «Корзины радости» каждый желающий сможет приобрести новогодние товары, сладкие подарки и продукты, безвозмездно отдавать их в «корзины» для дальнейших адресных поздравлений детей из нуждающихся семей», — сказано в сообщении.

Мероприятие в помощь нуждающимся семьям организовано под эгидой общероссийской акции «Мы вместе» при поддержке министерства промышленности и торговли республики и регионального штаба Общероссийского народного фронта.

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Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что порядка 1 тыс. семей из всех городов и районов республики до конца 2020 года получат продуктовые наборы первой необходимости. Такая помощь будет оказана семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса.