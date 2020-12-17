Барнаул, , 08:39 — REGNUM То, что люди с инвалидностью, а также престарелые граждане России, нуждающиеся в постоянном уходе, смогут получать теперь помощь социального работника без лишних трудностей, как это было до настоящего времени, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» назвал большим благом. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM постановление, подписанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным, он пояснил:

«Да, это решение правильное. Речь идет о контингенте лиц с ограниченными возможностями, которые не могут обслуживать себя сами. Особые трудности у таких людей возникают в стационарах. Подчас невозможность организации должного ухода создает препятствия для госпитализации, поскольку лечебный персонал не может быть привлечен для этих целей. Если у такого человека вдобавок отсутствуют родственники, то проблема становится вообще неразрешимой. Возможность использовать в подобных случаях сотрудников социальных служб является большим благом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российское правительство расширило перечень социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях.

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