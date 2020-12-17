Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии стали известны даты знаменательных дней мусульманского календаря в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман по РТ.

Соборная мечеть. Казань Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Священный месяц Рамадан начнется с 13 апреля и продлится 30 дней. Ураза-байрам приходится на четверг, 13 мая. Еще один из праздников — Курбан-байрам будут отмечать 20 июля.

В ДУМ по РТ напомнили, что 2021 год приходится на середину и конец 1442 года и начало и середину 1443 года по Хиджре.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2020 года в Татарии мусульмане отметили Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамазан, дистанционно. Посетить мечети верующие не смогли из-за угрозы распространения коронавируса. Прямую трансляцию из Галеевской мечети вели местный телеканал, а также официальный сайт духовного управления мусульман РТ.

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