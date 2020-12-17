Москва, 17 декабря 2020, 08:29 — REGNUM Требование Министерства здравоохранения РФ к медицинским экспертам согласовывать с ведомством комментарии, которые они дают журналистам, не является цензурой. Такое мнение высказывал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он отметил, что никто не запрещает высказываться независимым экспертам, частным лицам, которые не работают в системе Минздрава. Фадеев также подчеркнул, что и «в системе Минздрава люди высказываются», однако никто никого не наказал и не уволил.
Напомним, в октябре стало известно, что Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать публичные комментарии о коронавирусе COVID-19. В ведомстве объяснили такой шаг тем, что информационная повестка вокруг коронавируса перегружена — появляются малополезные факты, предположения и прогнозы. Отмечалось, что распоряжение касалось только федеральных учреждений, напрямую подведомственных Минздраву.