Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 163 случая, 15 декабря — 168 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё семь пациентов: шесть мужчин в возрасте 51 год, 58 лет, 59 лет, 81 год, 82 года, 84 года, и женщина в возрасте 92 года. Всего в регионе умерли 860 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 134 человека, на ИВЛ — 40 пациентов».

Всего на утро 17 декабря в регионе зарегистрировано 25 634 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1528 детей; 21 367 человек выписаны с выздоровлением (+208 за сутки).