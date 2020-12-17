Тюмень, , 08:22 — REGNUM В школах Тюмени планируется внедрить видеосистему контроля с распознаванием лиц. На данный момент систему испытывают в департаменте информатизации, сообщает портал 72.ru.

Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой небольшой планшет с камерой. Планшет фокусируется на человеке и разрешает или запрещает доступ человека в здание.

СКУД позволяет распознать посетителя по чертам лица, даже если он в медицинской маске, с другой прической или бородой. Происходит синхронизация лица в процентном соотношении со снимком — должно быть не менее 70% совпадений, пояснили разработчики.

В Тюмени намереваются внедрить СКУД в школах, соцобъектах и в общественном транспорте, отмечают в департаменте.