Уфа, , 08:23 — REGNUM Руководителя сгоревшего дома милосердия, во время пожара в котором погибли 11 человек, заключили под стражу в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитете по региону.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2018 году в деревне Ишбулдино Абзелиловского района обвиняемая организовала дом милосердия и оказывала не отвечающие требованиям безопасности соцуслуги не менее 14 пожилым гражданам. Следователи считают, что обвиняемая знала, что частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, которые предъявляются к организациям соцобслуживания пожилых граждан и инвалидов. Об этом её предупреждали сотрудниками МЧС во время обследования помещений здания. По версии следствия, обвиняемая не устраняла нарушения и продолжила эксплуатацию здания.

Было установлено, что в здании не было противопожарной системы безопасности, не был оборудован эвакуационный выход, при этом были выявлены нарушения при эксплуатации обогревателей.

Следователи считают, что из-за этих нарушений 15 декабря 2020 года в здании произошел пожар, в котором погибли 11 пожилых людей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья людей и повлекли по неосторожности смерть двух и более человек. Обвиняемая заключена под стражу. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна плата за пребывание в сгоревшем пансионате в Уфе