Кызыл, , 08:17 — REGNUM В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 13 967. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых носителей (сутками ранее было 75 инфицированных).

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Лидером по приросту остаётся столица Кызыл, где выявлено 22 новых случаев. Также диагноз подтвердился у жителей Сут-Хольского, Тоджинского, Чаа-Хольского, Пий-Хемского и других районов. Госпитализировано за сутки 42 человека.

Тем временем в стационарах республиканского центра остаются 75 пациентов в тяжёлом состоянии. Из них 16 человек старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены трое больных.

«За последние сутки выздоровело 126 пациентов, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 96… Всего с 22 мая от COVID-19 умерло 159 человек», — добавили в минздраве.

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