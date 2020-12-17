Ижевск, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Умерли женщины в возрасте 36, 70, 86, 88 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 281 человека.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 16 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 346 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в регионе выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом — очередной рекорд прироста заражений за сутки с начала пандемии. Накануне было зафиксировано 208 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 870 случаев.

Читайте также: В Удмуртии выявили рекордное число новых заражений коронавирусом