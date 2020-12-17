Мадрид, , 08:15 — REGNUM Меры по борьбе с распространением нового коронавируса в Рождество могут ужесточать власти отдельных регионов Испании, заявил испанский министр здравоохранения Сальвадор Ильа в ходе пресс-конференции.

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По его словам, автономные сообщества должны руководствоваться эпидемической ситуацией при принятии таких решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти Испании объявили о введении запрета на перемещения между регионами на период с 23 декабря по 6 января из-за распространения коронавирусной инфекции.

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