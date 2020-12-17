Берлин, , 08:02 — REGNUM Вакцинация населения Германии от коронавирусной инфекции нового типа должна стартовать 27 декабря, передает телеканал n-tv со ссылкой на заявление министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Такие планы чиновник обнародовал на встрече с главами минздравов федеральных земель. Первыми препарат получат сотрудники и постояльцы домов для престарелых и инвалидов Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Йенс Шпан, комментируя одобрение вакцины от COVID-19 в Великобритании, заявил, что регистрация препарата в ЕС должна завершиться в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии оценили сообщения о согласовании вакцины от COVID-19 в Британии