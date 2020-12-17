Сидней, Австралия, 17 декабря 2020, 07:44 — REGNUM Новый очаг распространения коронавирусной инфекции зафиксирован на севере Сиднея в Австралии, сообщает пресс-служба австралийского минздрава.
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Сообщается, что вначале в городе выявили двух инфицированных, где они смогли заразиться — пока неизвестно. Позднее они заразили еще троих человек. В связи с этим специалисты из области здравоохранения выражают беспокойство, что появление нового очага COVID-19 с невыясненными источниками может вызвать резкий рост заболеваемости в стране.
Отмечается, что на протяжении последних двух недель в Сиднее не выявили ни одного случая распространения инфекции внутри города. Коронавирус нового типа выявляли лишь у прибывших из-за границы туристов.