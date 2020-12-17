Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM На Байкале в ночь на 17 декабря произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По её данным, в Иркутске в 01:43 по местному времени были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,0.

Напомним, что 10 декабря в этом же Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По свидетельству очевидцев это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались. Помимо Иркутска, подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение с эпицентром в Бурятии, которое 10 декабря ощущалось также в соседней, Иркутской области, помогло совершиться маленькому чуду — в Ангарском музее часов начали работать сразу двое экспонатов, которые давно не могли завести.

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