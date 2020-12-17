Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у 287 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону со ссылкой на центр гигиены и эпидемиологии.

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По данным ведомства, с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области проведено 490 138 лабораторных исследований, всего обследованы 462 815 человек. По оперативной информации, в настоящее время под наблюдением остаются более 10,8 тыс. человек.

За последние сутки в регионе коронавирус заподозрен у 287 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигает 32 349. Предварительно подтверждены новые летальные исходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область поступило более 603,6 тыс. доз для вакцинации населения против гриппа, реализовано более 92% от поступившего количества. Также регион получил 500 до вакцин от COVID-19.