Тайбэй, , 07:16 — REGNUM Четверо членов российской балетной труппы, поехавшей с гастролями на Тайвань, выявили коронавирус нового типа, сообщает газета Taipei Times.

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По данным газеты, 29 ноября с гастролями на Тайвань приехал коллектив Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. При этом ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом, у всех артистов показали отрицательный результат.

Саму инфекцию выявили у четырех артистов уже в период прохождения обязательного карантина. При этом симптомы болезни зараженные не проявляли. В настоящее время не исключено, что труппа отменит свои выступления на Тайване. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято, коллектив ожидает результатов повторного тестирования на выявление SARS-CoV-2.