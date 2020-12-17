Пекин, , 06:55 — REGNUM Министерство культуры и туризма одобрило внесение 21 туристического объекта страны в список туристических достопримечательностей категории 5А, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Туристическая зона Даминского дворца в провинции Шэньси на северо-западе Китая, который являлся одной из резиденций императоров времен династии Тан (618−907 н.э.) и туристический объект Таохуаянь в центральной провинции Хунань вошли в число отобранных претендентов.

Рекомендованный местными туристическими администрациями и оцененный в соответствии со стандартами и правилами, установленными министерством, список достопримечательностей открыт для публичного ознакомления до 25 декабря.

Будучи самым высоким уровнем в китайской системе рейтинга туристических достопримечательностей, рейтинг 5А указывает на исключительное общее качество туризма на том или ином объекте.