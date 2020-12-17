Вашингтон, , 06:51 — REGNUM В многопользовательской игре Fortnite стартовал ивент (внутриигровое событие), связанное с сериалом «Ходячие мертвецы». Ролик с демонстрацией происходящего в игре выложила в сеть администрация страницы FortTory — Fortnite Leaks & News.

Поклонники шоу заметили, что в портале присутствует фотография той же местности, что и в одном из последних трейлеов «Ходячих мертвецов». Плоскость портала всегда обращена к игроку и «поворачивается» в случае, если он перемещается в пространстве.

https://twitter.com/FortTory/status/1338999669196795904

Напомним, ранее компания Epic Games сообщила, что в игре появятся виртуальные версии таких персонажей «Ходячих мертвецов» как Дэрил Диксон и Мишонн. Роли этих героев сериале исполняют Норман Ридус и Данай Гурира.

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