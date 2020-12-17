Москва, , 06:50 — REGNUM Чайная ложка алкоголя является безопасной для организма человека и имеет лечебные свойства как миорелаксант, адаптоген и антистресс, заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По его словам, прием спиртных напитков сверх этой дозы наносит вред.

«Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал специалист, слова которого приводит «НСН»

Также медик оценил прогноз Федерального проекта «Трезвой России» о снижении населения России до 125 млн человек к 2050 году из-за употребления алкоголя, табака и наркотических средств.

По мнению Ковтуна, так можно было утверждать 10−15 лет назад, но в настоящий момент ситуация в стране улучшилась и есть вероятность того, что указанный сценарий не сбудется.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что, согласно докладу «Трезвой России», количество российских жителей, употребляющих алкоголь, достигает 76 млн человек, что составляет более 85% трудоспособного населения РФ.

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