Абакан, , 06:47 — REGNUM За весь период пандемии в Хакасии выявлено 1200 случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Всего в регионе по состоянию на 16 декабря коронавирус выявлен у 14 949 человек. Выздоровели 11 716 человек — это 78,4% от числа заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скончались 143 пациента с коронавирусом.

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