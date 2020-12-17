Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Руководитель местной религиозной общины «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был приговорён Ленинским районным судом в Новосибирске к шести годам общего режима за организацию деятельности экстремистской организации. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что 66-летний мужчина с июля 2017 по сентябрь 2018 года организовывал в своей квартире религиозные собрания, на которых распространял экстремистские видеоматериалы, руководил чтением и обсуждением запрещённой литературы, проведением религиозных обрядов.

Напомним, что ранее судом было принято решение о ликвидации местной религиозной организации «Заречная, Новосибирск» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении трёх членов общества «Свидетели Иеговы «Орёл» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возбуждено следственными органами СК России по Орловской области.

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