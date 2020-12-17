Джуно , США, , 06:22 — REGNUM Аллергическая реакция, которая началась у медработника в американском штате Аляска после введения вакцины компании от Pfizer от COVID-19, привела к его госпитализации. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Отмечается, что состояние здоровья пациента стабильное. При этом склонность пострадавшего к аллергии пока не ясна.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) обнародовало отчет, согласного которому при испытаниях вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, погибли шестеро добровольцев.

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