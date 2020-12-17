Новосибирск, , 06:19 — REGNUM Новосибирский областной суд рассмотрел материалы дела о заключении под стражу бывшего прокурора города Дениса Ференца. Ранее такое решение было принято Центральным районным судом Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что экс-прокурора Новосибирска задержали 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Читайте также: Названа причина задержания экс-прокурора Новосибирска

«Поводом к апелляционному рассмотрению явились апелляционная жалоба стороны защиты, — уточнили в суде. — Апелляционными постановлениями судей Новосибирского областного суда постановление Центрального районного суда Новосибирска от 25 ноября 2020 года, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ференцу Д.Л., оставлено без изменения».

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением Центрального районного суда Новосибирска Ференец был отправлен под стражу на 1 месяц 21 сутки — до 13 января 2021 года.

Читайте также: Экс-прокурор Новосибирска арестован до середины января