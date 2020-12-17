Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM На Камчатке полицейские изъяли почти шесть тысяч литров незаконной спиртосодержащей продукции, поставку которой в регион из Приморья организовали двое мужчин. По решению суда весь конфискованный алкоголь будет передан учреждениям здравоохранения для использования в качестве антисептика в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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В помещениях, принадлежащих 41-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, обнаружено более тысячи десяти‑ и пятилитровых канистр с контрафактным алкоголем, минимальная стоимость которого оценивается в 1,2 млн рублей. Был установлен и подельник — им оказался 35-летний житель Приморья, который наладил поставку алкоголя из Владивостока на Камчатку.

Каждый фигурант уголовного дела о незаконном обороте алкоголя внёс на счёт КГБУ «Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» добровольные пожертвования по 20 тыс. рублей, чем загладил свою вину. Следователи ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела в отношении мужчин и попросили назначить судебный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли, три госпитализированы в результате употребления технического спирта в Монголии. По данным государственной чрезвычайной комиссии, по данному факту возбуждено уголовное дело.