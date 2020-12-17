Пекин, , 05:44 — REGNUM Уровень безработицы в Китае составил 5,2% в ноябре текущего года, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем в октябре, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Уровень безработицы в Китае продолжил падать четыре месяца подряд по мере того, как китайская экономика продолжила укрепляться и восстанавливаться после карантинов, вызванных эпидемией COVID-19.

В общей сложности 10,99 млн новых рабочих мест было создано за первые 11 месяцев, что составляет 122,1% от цели, поставленной на весь год. Безработица среди граждан страны от 25 до 59 лет составила 4,7% в прошедшем месяце, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее.

Между тем, средний уровень безработицы в 31 крупном городе в прошлом месяце составил 5,2%, что также на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с октябрем. Городская безработица рассчитывается на основе опроса городских безработных людей, которые приняли участие в исследовании.