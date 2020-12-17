Петропавловск-Камчатский, 17 декабря 2020, 05:27 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Вместо 31 декабря глава края предложил сделать рабочей субботу, 26 декабря. Решение об этом работодатели принимают самостоятельно — губернатор лишь рекомендовал объявить последний день года выходным.
Как сообщало ИА REGNUM, выходным днём объявлено 31 декабря 2020 г. в Еврейской автономной области. Соответствующий указ подписан главой региона Ростиславом Гольдштейном.