Прага, , 05:13 — REGNUM Пять видов вакцины против новой коронавирусной инфекции будут доступны жителям Чехии заявил чешский премьер-министр страны Андрей Бабиш в ходе выступления в нижней палате парламента страны.

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Глава правительства отметил, что один из препаратов потребуется вводить только раз. Он уточнил, что граждане не смогут выбирать вакцины, но прививка будет бесплатной для них. Вакцинация должна начаться в стране до начала февраля.

Для этого в республике на базе медицинских учреждений создаются 200 центров. В них будут работать около пяти тысяч специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Чехии стартовала кампания по массовому добровольному тестированию граждан на COVID-19.

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