Москва, , 05:29 — REGNUM В четверг, 17 декабря, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 декабря в Москве облачно, местами небольшие осадки и сильная гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C.

Ветер юго-западный, западный (ночью северо-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −3… −2 °C днём и −6… −1 °C ночью.

В пятницу, 18 декабря, днём в столице ожидается −4… −2. По области −6… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C. Снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы.

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